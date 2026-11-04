Por Agencias

Ciudad de México. Los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos que dieron el triunfo a los demócratas “muestran el sentimiento del pueblo estadunidense”, señaló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Cuestionada en la conferencia de esta mañana sobre el proceso electoral en el vecino país del norte, resumió que ganó la voluntad de su pueblo.

Aprovechó para resaltar los triunfos de dos gobernadores que tienen origen mexicano, Xavier Becerra en California y Gina Hinojosa en Texas, “porque tienen un vínculo con su estado, pero también un viínculo con los mexicanos”, destacó.

“Nos da gusto que mexicano-estadunidenses hayan triunfado”, añadió sin mencionar más sobre la pérdida de escaños por parte de los republicanos en el Senado y en la Cámara Baja.

Aunque se le insistió sobre su opinión en estos resultados, la mandataria pidió prudencia y apuntó que “hay que esperar”.

El gobierno de México, añadió, que independientemente del resultado, busca la mejor relación con Estados Unidos, garantizando siempre el respeto a la soberanía y la coordinación sin subordinación en materia comercial y de seguridad. (Lilian Hernández y Alma E. Muñoz/La Jornada).